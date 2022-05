L'Iran et l'Arabie saoudite conviennent d'une feuille de route pour les pourparlers (ambassadeur)

Le cinquième cycle de pourparlers Iran-Arabie organisé par Bagdad le 21 avril a abouti à l'approbation par les deux parties d'une feuille de route pour leurs futures interactions. Les deux parties ont fait des suggestions qui ont été convenues après la réunion de jeudi et transformées en feuille de route pour l'avenir », a déclaré vendredi à l’IRNA, Iraj Masjedi.

En réponse à une question sur la réouverture des ambassades des deux pays, Masjedi a déclaré : « Le cours des pourparlers déterminera s'il y aura un échange d'ambassades. Cette question dépend des prochaines négociations. Lors du dernier cycle de négociations, il était important que les deux parties aient un cadre convenu pour l'avenir qui se concrétise. Et c'est en soi un point positif qui ouvrira la voie à l'avenir pour les deux parties, a-t-il ajouté.

Masjedi a souligné les questions convenues entre Téhéran et Riyad, affirmant que l'un des problèmes concernait les mesures de «renforcement de la confiance». L'autre problème, a déclaré Masjedi, est la «coopération bilatérale» et des mesures telles que le Hajj et l'échange d'ambassades. Et le troisième problème concerne les «questions régionales et internationales», a noté Masjedi sans donner plus de détails.

Ailleurs dans ses remarques, l'ambassadeur iranien a abordé la question de la Journée mondiale d'Al-Qods et de son importance en Irak et a déclaré : « Chaque année, lors de la Journée mondiale d'Al-Qods, les Irakiens ont divers programmes à différents niveaux pour condamner le régime sioniste et soutenir le peuple opprimé de Palestine. Cette année, divers programmes auront lieu dans plusieurs villes, dont le programme du vendredi soir de l'Assemblée suprême irakienne et des dizaines d'autres programmes.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter