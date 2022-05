La détente entre l’Iran et l’Arabie Saoudite est « bénéfique pour les pays de la région (Téhéran)

A la question de savoir si ces évolutions productives peuvent susciter l'espoir qu'une plus grande stabilité serait établie dans les zones de contact des deux pays et si elles ont abouti à un accord entre les délégations négociatrices des deux parties, le diplomate iranien a répondu : « Il est naturellement vrai que les pourparlers Iran-Arabie saoudite contribuent à réduire les tensions dans la région. L'Iran et l'Arabie saoudite sont deux pays importants de la région du golfe Persique et ont des effets au-delà de leur propre environnement. Il est naturel que de bonnes relations entre Téhéran et Riyad, tout en profitant aux deux parties, soient également utiles aux nations de la région et aux pays amis des deux côtés ».

Cependant, a-t-il précisé, « il y a un principe dans la politique étrangère de la République islamique d'Iran, c'est que nous n'incluons aucun pays tiers dans nos relations bilatérales ».

Interrogé également sur les récents incidents liés à l'approvisionnement en courant au Liban qui a été de nouveau limité ces derniers jours suite à l'arrêt des centrales électriques de Deir Ammar (Liban-Nord) et de Zahrani (Liban-Sud), faute de carburant, le Porte-parole des A.E. iraniennes a indiqué : « Les évolutions interne du Liban est importante pour la République islamique d'Iran à plusieurs égards. Nous sommes en contact permanent avec nos amis au sein du gouvernement libanais. La proposition de Téhéran pour répondre aux besoins des Libanais en énergie est toujours sur la table et valable. » Top of Form

Nos relations avec le Liban se poursuivent également indépendamment de tout facteur tiers, et nous pensons que le gouvernement et le peuple libanais méritent d'avoir un présent et un avenir meilleurs, quels que soient les facteurs secondaires. »

Il a poursuivi : « Nous sommes prêts à ce que le secteur privé iranien entre au Liban et aide à fournir de l'électricité au pays. Notre gouvernement et le secteur public sont également disposés à agir au niveau national pour résoudre définitivement ce problème de pénurie à l'intérieur du Liban. »

« Bien sûr, nos amis du Liban, tout en saluant cette proposition et en manifestant leur intérêt, n'ont encore pris aucune mesure pratique à cet égard et considèrent que la décision relève d'une décision nationale », a-t-il fait savoir.

Suivez-nous sur @Irnafrench Twitter