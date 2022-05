Journée d’al-Quds : une conférence pro-palestinienne au Congo RDC

Chaque dernier vendredi de Ramadan le monde musulman célèbre la Journée Internationale d’ALQOUDS. En RDC, l’ONG Domaine Islamique pour le Développement Social (DIDES), a organisé le vendredi 29 Avril 2022, une journée de réflexion à la mosquée d’USOKE située dans la Commune de BARUMBU à Kinshasa, sous le signe de la solidarité avec la communauté palestinienne.

Célébrée à travers le monde, cette journée est une occasion pour tous les peuples épris de la paix selon l’ONG DIDES, d’exprimer leur compassion à l’égard du peuple Palestinien opprimé par le régime sioniste. Il sied de signaler que la journée internationale d’Al-quds appelant l’humanité entière en général et les nations islamiques en particulier, à soutenir la lutte sacrée du peuple palestinien contre l’injustice dont il est victime., a rapporté le site d’actualités congolais infoslive.

Selon cette Organisation Non Gouvernementale à caractère musulman, tous les croyants monothéistes du monde entier (christianisme, judaïsme et islam) accordent une attention particulière à ALQOUDS du fait que beaucoup de prophète ont eu leurs révélations divines en ce lieu.

Prenant la parole devant l’assistance, le Président de cette ONG, Dr. Amuri LUMUMBA wa MAYEMBE s’est exprimé en ce termes:

« La Journée Internationale d’Alqods, dernier vendredi du mois de Ramadan est une journée où tous les musulmans du monde entier, et ceux qui ne sont pas musulman, mais épris de paix compatissent au malheur de nos frères palestiniens opprimés par Israël. C’est par compassion à leur misère que tous les esprits épris de la paix à travers le monde célèbrent cette journée, vous êtes sans ignorer qu’il y a quelque jour, on a montré dans les chaînes de télévisions qu’Israël a joué au football dans la mosquée non seulement il continue à maltraiter les Palestiniens et ça, c’est depuis longtemps. » a-t-il renchérit.

Par ailleurs, selon le conférencier, l’histoire religieuse a retenu que le prophète David est le pionnier de la construction du temps dont le parachèvement est attribué à son fils, le prophète Salomon. Ce dernier implora Dieu d’accepter le repentir des serviteurs qui viendront l’adorer dans ce temple et qu’ils soient également préservés de la pauvreté, qu’ils trouvent guérison. Malheureusement, quoi de plus choquant que d’assister aux violations massives de droits de l’homme et l’occupation du territoire palestinien par le régime sioniste.

« La conférence de la Journée mondiale du Quds à Kinshasa à la mosquée Usoke, en présence de frères et sœurs sunnites et chiites, a été une démonstration de l'unité et de la solidarité islamiques autour de la libération de la Palestine et de la première qibla pour les musulmans contre les occupants sionistes. », a déclaré l’Ambassade d’Iran en RDC dans un message publié sur son compte Twitter.