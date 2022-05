Le régime sioniste a perdu toutes les composantes du pouvoir (ministre)

Selon l’IRNA, le ministre iranien de la Culture, Mohammad Mahdi Esmaili, a exprimé ses condoléances à l'occasion du décès de Nader Talebzadeh samedi 30 avril, ajoutant : « La perte de cet artiste révolutionnaire est vraiment une grande perte pour le front culturel de la révolution et il peut être considéré comme un dommage irréparable. »

« Talebzadeh avait une maîtrise particulière dans le domaine des affaires internationales et a joué un rôle important dans la promotion des principes de la Révolution islamique au plus haut niveau possible » a-t-il poursuivi.

Le célèbre documentariste iranien et présentateur de la chaîne de télévision IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) Nader Talebzadeh est décédé vendredi soir dans un hôpital de Téhéran à l'âge de 69 ans.

Le régime sioniste est en déclin

Esmaili a souligné la détérioration de la situation du régime sioniste et a ajouté : « En 1982, l'armée du régime sioniste a occupé Beyrouth, mais ce fut le début des futures défaites du régime occupant, et jusqu'à présent, 40 ans se sont écoulés mais le régime sioniste n'a pu gagner aucune bataille majeure dans la région et, en 2000, a été contraint de se retirer du sud du Liban. »

Le régime sioniste n'est pas non plus en sécurité à Tel-Aviv

« Le régime sioniste n'a pas de sécurité même à l'intérieur de Tel-Aviv et de Haïfa, en fait, cela est sans doute dû à la haute puissance du Hezbollah libanais et des forces de résistance » a noté le ministre iranien de la Culture.

« Le régime sioniste a échoué dans ses objectifs terroristes, et le Hezbollah et la résistance sont dans une position supérieure et l'atmosphère de la guerre médiatique a également changé en faveur de la résistance. » a-t-il indiqué.

