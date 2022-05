Premier ministre yéménite : l'Iran est le vrai partisan de la Palestine alors que l'Arabie Saoudite et les EAU exécutent les projets sionistes dans la région

S'exprimant lors de la conférence sur la Palestine à Sanaa, Ibn Habtour a déclaré : « La conférence montre que nous sommes dans le même camp. La question de la Palestine n'est pas une affaire d'individus et de groupes, mais un projet représenté par le mouvement de résistance de Téhéran, Bagdad, Damas, Sanaa, Beyrouth et Gaza. »

« La question de la Palestine est dans l'esprit de tous les peuples libres du monde, en particulier du monde arabe et islamique. Les mercenaires yéménites [le gouvernement illégal de Mansour Hadi] sont contrôlés par de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, et ces pays exécutent le projet sioniste dans la région. », a souligné Ibn Habtour.

« Les Yéménites soutiennent le mouvement de résistance ». Le véritable soutien à la résistance palestinienne n'est pas venu des pays arabes, mais de l'Iran. », a martelé le Premier ministre yéménite.

Ziad Nakhalah, secrétaire général du Jihad islamique palestinien

Lors de cette conférence, Nakhaleh a également critiqué les agresseurs saoudiens-émiratis au Yémen, soulignant la nécessité de s’opposer aux plans de l'ennemi sioniste.

« Compte tenu de la situation difficile au Yémen et de la poursuite de l'agression, la tenue d'une conférence palestinienne dans ce pays a de nombreuses implications. », a souligné cette personnalité de la Résistance palestinienne.

« Le peuple palestinien crée de nouvelles équations contre l'ennemi sioniste. Notre nation est exposée à l'attaque sioniste, qui cherche à judaïser Jérusalem. Les sionistes ont eu recours à la force et profitent de la couverture internationale et des régimes arabes compromettants. », a ajouté le chef du Jihad islamique.

« Les agresseurs au Yémen n'ont trouvé aucune raison de justifier leurs attaques. Le Yémen est le partisan et le défenseur de la Palestine, de Qods et de la mosquée Al-Aqsa avec la volonté et la résistance de son peuple. », a ajouté le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique.

Nakhaleh a qualifié la conférence de nouveau témoignage du soutien du Yémen à la cause palestinienne, affirmant que les agresseurs au Yémen se rapprochaient du régime sioniste et que cette décision faisait partie des efforts déployés par les sionistes pour détruire l'identité du peuple palestinien.

« Notre nation est toujours attachée à sa promesse de djihad et de résistance. Notre nation continue d'affronter la rébellion sioniste et son désir de suprématie avec plus de dynamisme. Notre nation s'oppose aux plans de l'ennemi. Ce qui se passe montre que ce pays nous appartient et ces tueurs sionistes ne pourront pas détruire notre religion, nos croyances et notre terre. », a déclaré le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique.

Il a déploré qu'en même temps que le peuple palestinien affronte l'ennemi sioniste, ce peuple soit assiégé par d'autres pays arabes.

Le secrétaire général du Mouvement du Jihad islamique a appelé à la fin de la guerre d'oppression contre le Yémen et à la fin du siège imposé aux Yéménites, et s'est adressé aux dirigeants des pays agresseurs : « Je dis qu'un enfant qui est tué au Yémen est meilleur et plus cher à Allah que tous votre pétrole et votre argent. »

Mohammad Raad, membre du Parlement libanais

Le député libanais Mohammad Raad a également déclaré lors de la conférence que la tenue de ce congrès à ce moment et à cet endroit est un signe de sérieux dans l'attention portée aux aspirations du peuple palestinien.

Il a considéré le pouvoir de la Oummah islamique dans le pouvoir de la Palestine et a déclaré qu'avec l'occupation de la Palestine, la Oummah islamique est également menacée.

Notant que tous les Arabes et musulmans soutiennent la Palestine, Raad a déclaré : « La question palestinienne a besoin d'un soutien sérieux et d'une forte détermination. Malgré toutes les conspirations, le peuple palestinien est déterminé à libérer tout son territoire de ses ennemis. »

« Le compte à rebours du régime sioniste a commencé, et aujourd'hui il est rapidement sur le front intérieur et affronte l'Intifada palestinienne. », a déclaré Raad.

Il a décrit l'expérience du Hezbollah face au régime sioniste en soulignant que la force de l'ennemi découle de notre faiblesse et qu'elle déclinera lorsque l'ennemi prendra conscience de notre force et de notre détermination.

Tout en critiquant les démarches compromettantes de certains pays arabes, Raad a souligné le soutien de tous les mouvements de résistance pro-palestiniens en vue d’obtenir les droits légitimes du peuple palestinien.

L'activiste libanais a enfin appelé à la participation du peuple palestinien à la relance de la journée d'Al-Qods.