Coup envoi du tournoi international Iran Open RoboCup 2022 à Téhéran

La 16e édition d’Iran Open RoboCup 2022 est organisée par l'Université islamique d'Azad, la branche des sciences et de la recherche de Téhéran et l'Université islamique d'Azad de Qazvin, le Club des jeunes et des chercheurs d'élite de l'Université islamique d'Azad et le Comité national de la RoboCup, du 4 au 5 mai 2022 dans la branche Science et recherche de Téhéran.

RoboCup, ou Robotics World Cup, est un projet international de promotion de l'intelligence artificielle, de la robotique et de la mécatronique. La World RoboCup Federation cherche à favoriser la recherche sur l'intelligence artificielle et les robots intelligents en concevant un problème standard dont la portée appelle toutes les technologies disponibles à participer et à tester.

Jamshid Sabbaghzadeh, vice-président de l'Université islamique d'Azad, a déclaré mercredi en marge de l'ouverture du concours que selon les propos du Guide suprême de la révolution islamique et le slogan de la nouvelle année comme l’année de «production, basée sur la connaissance et la création d'emplois», cette période de compétitions gratuites Iran International RoboCup mettant l'accent sur les activités scientifiques basées sur l'opérationnalisation, la commercialisation et génération de revenus dans le domaine de l'économie du savoir, après une interruption de 2 ans en raison de la pandémie du coronavirus, ce concours a été lancé dans le but de créer une culture de la robotique chez les jeunes et les adolescents.

