L'appel à candidatures pour la cinquième édition du Prix Mustafa

Selon le groupe scientifique et éducatif de l'IRNA depuis le centre de la Communication et de la Promotion du Prix Mostafa (SAW), ce Prix prestigieux s’intéresse à quatre domaines à savoir : Les sciences de l'information et de la communication, les biosciences et la médecine, les nanosciences, les sciences fondamentales et l'ingénierie. Les prix seront décernés aux scientifiques musulmans du monde entier élus.

De même, en organisant cet événement afin de développer la science et la technologie dans les pays musulmans, les scientifiques résidant dans ces pays, quelle que soit leur religion, peuvent recevoir des prix.

Les nominés pour ce prix ne seront présentés que par des scientifiques ou des institutions scientifiques éminents, y compris des universités et des centres de recherche, des associations et des pôles scientifiques et technologiques, des académies des sciences et des parcs scientifiques et technologiques.

Dans cet appel, la date limite de présentation des œuvres est le 31 août 2021 et la date de tenue de la cérémonie de remise des prix Mostafa (SAW) serait en septembre 2022.

Les intéressés peuvent envoyer leurs e-mails à prize@mustafaprize.org. Plus d'informations sont disponibles sur le site Web du prix Mustafa à l'adresse www.mustafaprize.org .

