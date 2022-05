Iran: Yazd accueillera pour la première fois le Festival international d'escalade

La directrice générale des affaires internationales et des relations publiques de l'Université des sciences et de la culture de l’Iran, Mme Parvaneh Parjakani, a fait cette annonce, jeudi, en expliquant que ce festival serait organisé sous l'égide de l'Université des sciences et de la culture et en coopération avec l'Autorité universitaire du Jihad et la Fédération de l'escalade et des sports nationaux d'escalade, dans le cadre du programme «Culture des risques» à l'intérieur du pays.

La cérémonie d'ouverture du premier festival international d'escalade se tiendra en présence des ministres des Sports, de la Jeunesse, du Patrimoine culturel et du Tourisme, du président de l'Autorité du Jihad universitaire, des membres du Parlement, du président de l'Université des sciences et Culture et un groupe de personnalités internationales du tourisme et du sport.

