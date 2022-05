Deaflympics Brésil 2022 : 22e médaille remportée par la délégation iranienne

Dans la catégorie des poids de 57 kg, Fatemeh Zahra Zelikani a remporté le premier match 15-3 contre son adversaire grecque. Elle a battu la combattante ouzbèke 19-18 en demi-finale et a atteint la finale.

Zelikani a remporté la médaille d'or après avoir battu son adversaire turc 24-16 en finale.

Au cours de la 6e journée des Jeux olympiques d'été pour les sourds de 2021, hier (7 mai) dans la ville brésilienne de Caxias do Sul, des compétitions de taekwondo ont eu lieu dans le premier et le troisième poids pour les hommes et les femmes.

Alireza Sharifi Manesh (58 kg) a battu l'adversaire grec 14 à 12 dans. Il a battu le sportif kazakh 19 à 14 en demi-finale et est devenu finaliste.

En finale, Sharifi s'est battu pour la médaille d'or contre le Taekwondoka turc. Il a remporté le match avec un résultat 23 à 16 et s'est positionné sur le podium en tant que champion.

Dans la continuité de ces compétitions, aujourd'hui (8 mai), des compétitions auront lieu dans le deuxième et le quatrième poids.

Behzad Amiri et Marzieyh Khoshahval aussi ont remporté la médaille de bronze.

La 24e édition des Jeux olympiques d'été pour les sourds de 2021 (organisés en 2022), avec la participation de plus de 4 000 athlètes de 80 pays, débutera le 1 mai à Caxias do Sul du Brésil, et se poursuivra jusqu'au 15 mai.

Notre convoi de sourds a pratiqué huit sports : football, judo, karaté, tir, beach-volley, athlétisme, taekwondo, lutte libre et gréco-romain.