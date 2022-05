Jeux Olympiques des Sourds 2022: la 6e médaille d’or pour la délégation iranienne

Selon la Fédération iranienne des sports des sourds, à l'issue de la cinquième journée de ces compétitions, l’équipe iranienne de Poomsae mixte, composée de Maryam Khodabandeh et Morteza Reza Sefat en finale se sont opposées à leurs adversaires et ont remporté la première place avec 24,7 points.

Huit équipes de Turquie, Corée du sud, Kazakhstan, Argentine, Allemagne, Ouzbékistan, Iran et Mexique ont participé à cette étape.

Auparavant, Maryam Khodabandeh et Morteza Reza Sefat ont respectivement remporté les médailles d’or et d’argent dans les sections masculines et féminines individuelles de taekwondo Poomsae.

Les jeux Deaflympics 2022 ont commencé le 1er mai, avec la participation de plus de 4 000 athlètes de 80 pays du monde, et se termineront le 15 mai.

L'Iran a participé aux Deaflympiques avec 75 athlètes dans huit catégories sportives.