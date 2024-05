Le masque est tombé sur les visages des faux proclamateurs de la liberté d'expression (porte-parole iranien)

Le porte-parole du ministère iranien des affaires étrangères, Nasser Kanani, a commenté les mesures de répression prises à l'encontre des étudiants américains qui manifestaient, a noté que «les actions des fonctionnaires de l'administration américaine, qui déforment la réalité et qualifient d'antisémites la colère et les protestations authentiques des étudiants et des universitaires, afin de justifier l'utilisation d'outils de répression violents pour faire taire les protestations et les rassemblements pacifiques des étudiants pro-palestiniens, ne diminuent en rien la laideur de leurs actions».

Kanani a souligné qu'une grande partie des Juifs, y compris des étudiants, ont déclaré qu'ils étaient innocents des crimes odieux de l'entité sioniste et du soutien honteux de l'administration américaine.

Il a également déclaré que le masque est tombé sur le visage des faux prétendants au slogan de la liberté d'expression et des droits de l'homme.