La coopération entre l'Iran et l'AIEA ne doit pas être affectée par l’approche instable des États-Unis (AmirAbdollahian)

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, qui s'est rendu en Iran à l'invitation du chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, pour participer à la 30e Conférence nationale sur le nucléaire iranien et à la première Conférence internationale sur les sciences nucléaires et Technologies, à Ispahan, a rencontré et discuté avec, Hossein AmirAbdollahian, ministre iranien des Affaires étrangères.

Soulignant l'importance de la position et du rôle de l’AIEA, le chef de la diplomatie iranienne a considéré que les positions impartiales et professionnelles de l’AIEA sont efficaces pour contribuer à la coopération entre l'Iran et l’AIEA, ainsi qu'au retour d'une sécurité et d'une stabilité stables dans la région.

AmirAbdollahiana indiqué : « En raison de l’inaction du Conseil de sécurité de l’ONU, la République islamique d’Iran n’a eu d’autre choix que la légitime défense fondée sur le droit international pour punir le régime agresseur », expliquant les dimensions de la puissante opération des forces armées iraniennes contre le régime sioniste agresseur.

Le ministre iranien des Affaires étrangères a évoqué la mauvaise foi des États-Unis dans les accords passés concernant le programme nucléaire pacifique de l'Iran, et a souligné que la coopération entre l'Iran et l'AIEA ne devrait pas être influencée par l'approche et le comportement instables et contradictoires des États-Unis.

Lors de cette réunion, Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a exprimé sa satisfaction de sa visite à Téhéran et de sa participation à la Conférence nucléaire d'Ispahan, et a considéré comme importants le rôle et la position de l'Iran dans l'établissement d'une stabilité et d'une sécurité stables dans la région et a évalué l'approche de l'Iran consistant à reconnaître et à renforcer une coopération fiable avec l'AIEA.