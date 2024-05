Le régime sioniste poursuit ses bombardements sur l'est de Rafah

Les forces d'occupation israéliennes ont poursuivi leurs bombardements d'artillerie et aériens sur les zones à l'est de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, a rapporte l’agence de presse palestinienne wafa.

Des sources locales ont rapporté que les avions de guerre et l'artillerie ont intensifié, lundi soir, leurs bombardements sur l'est de la ville de Rafah, au milieu de tirs de fusées éclairantes dans le ciel de la ville, en particulier dans les régions de l'est, en conjonction avec un vol intense d'avions de reconnaissance.

Les sources ont ajouté que le mouvement des véhicules militaires d'occupation était surveillé près de la barrière frontalière orientale de la ville de Rafah.

La ville de Rafah est le dernier refuge des déplacés dans la bande sinistrée. Depuis le début de l'opération terrestre lancée par les forces d'occupation sur la bande de Gaza le 27 octobre dernier, les citoyens ont été invités à partir du nord et du centre de la bande de Gaza, au sud, affirmant qu’il s’agit de « zones sûres ».

Aujourd'hui, Rafah, malgré sa petite superficie estimée à environ 65 kilomètres carrés, abrite plus de 1,5 million de Palestiniens, dont la majorité ont été contraints de fuir là-bas en quête de sécurité.

Les personnes déplacées vivent dans des conditions misérables dans des milliers de tentes réparties dans toute la ville. Même les trottoirs sont remplis de tentes et les routes principales se sont transformées en marchés bondés.

Le passage terrestre de Rafah est considéré comme une bouée de sauvetage pour les citoyens de la bande de Gaza et le seul port terrestre pour acheminer l'aide et évacuer les blessés. Toute attaque militaire contre Rafah signifie une privation de nourriture et d'aide médicale.

L'occupation israélienne poursuit son agression terrestre, maritime et aérienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre, qui a entraîné la mort de 34 735 citoyens, dont une majorité d'enfants et de femmes, et la blessure de 78 108 autres, tandis que des milliers de victimes restent sous contrôle les décombres.