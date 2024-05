L'organisation Human Rights Watch met en garde contre l’attaque contre Rafah

Téhéran (IRNA)- L'Organisation européenne et méditerranéenne de Human Rights Watch a mis en garde lundi contre les conséquences destructrices de l'attaque de Rafah et de l'expulsion des réfugiés, et a considéré l'action du régime sioniste comme un génocide et l'exécution de plus d'un million de Palestiniens.

L'armée du régime sioniste a averti les civils des zones orientales de Rafah de se rendre dans la zone d'al-Mawasi, à l'ouest de la ville de Khan Yunis, alors qu’aucune explication n'a été fournie sur la manière de transférer en toute sécurité les civils vers ladite zone ou sur la manière de les gérer après leur transfert vers cette zone.