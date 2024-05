Les efforts régionaux pour arrêter la guerre à Gaza s'intensifient (Amirabdollahian)

Téhéran (IRNA)- Le ministre iranien des affaires étrangères, Hossein AmirAbdollahian, a présenté les détails de sa visite en Gambie et de sa participation à une réunion de l'Organisation de la coopération islamique : Les efforts régionaux pour arrêter la guerre et le génocide à Gaza sont devenus plus sérieux.

En marge du 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) en Gambie, nous avons consulté mon homologue égyptien Sameh Shoukry et échangé nos points de vue sur les derniers développements dans les relations bilatérales et les développements régionaux, en particulier la situation à Gaza et les efforts en cours pour mettre fin aux crimes de l'entité sioniste contre les Palestiniens, a écrit Amir Abdollahian sur sa page personnelle dans l'espace virtuel. Il a ajouté que les efforts régionaux visant à mettre un terme à la guerre et au génocide à Gaza étaient devenus plus sérieux.