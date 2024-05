« Passager de Ganora » sacré meilleur dans la section compétitive du Festival du film spatial Tsiolkovsky

Le film d'animation iranien « Passager de Ganora », produit par Soura Animation Center, réalisé par Ahmad Alamdar et produit par Mohammad Hossein Alamdar, a remporté le titre de la meilleure animation de la cinquième édition du Festival international du film spatial Tsiolkovsky (Tsiolkovsky ISFF) en Russie.

Ce film d’animation a été présenté dans la section compétitive du Festival international du film spatial Tsiolkovsky (Tsiolkovsky ISFF) en Russie, qui se tient chaque année dans la ville de Kalouga.

Des films et des programmes sur l'espace et ses relations avec la science, l'art et la culture participent aux projections compétitives, non compétitives et rétrospectives du Festival.

Le film d'animation « Passager de Ganora » raconte l'histoire d'un extraterrestre qui voyage sur Terre et tente de rétablir la paix dans son territoire avec l'aide d'un garçon handicapé et de ses amis.