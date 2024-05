L’Iran réagit contre la violation des droits des Palestiniens dans les prisons d’Israël

« Les droits de l’homme américain et sioniste sont de la même origine. Un dans Abu-Ghoaib et Guantanamo et l’autre dans le désert du sud. », a écrit le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères.

La photo est prise dans l’un des trois sites de détention. Il s'agit d'une base militaire plantée dans les déserts du sud de la Palestine occupée. On y voit des prisonniers en tenue gris-bleu derrière un rideau de barbelés, serrés sur le sol, les yeux bandés, dans ce qui ressemble à des conditions quotidiennes de détention.

Cette image confirme ce que plusieurs ONG ou agences de l’ONU ont déjà documenté dans des enquêtes menées auprès des Gazaouis relâchés. D’après France info, les conditions de détention s’apparentent à de la torture. D’après un médecin du site, deux Gazaouis ont dû être amputés des jambes à cause des liens qui étaient trop serrés. Dans l’hôpital, les détenus sont continuellement attachés, ils font leurs besoins dans des couches. Les soins sont inadaptés.