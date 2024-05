L'image de dissuasion d'Israël est en déclin, surtout après l'opération la Promesse honnête (Nasrallah)

Lors d'un discours télévisé lundi, Sayyed Hassan Nasrallah a évoqué la récente escalade de la violence à Gaza, et a déclaré qu’après le déluge d'Al-Aqsa, la cause palestinienne est sur toutes les lèvres, dans tous les pays du monde et aux Nations unies, où la plupart des pays exigent un cessez-le-feu.

Les manifestations étudiantes dans divers pays du monde sont à l'origine du 7 octobre et de l'héroïsme qui a suivi, et ces manifestations ont irrité Netanyahu et Biden. Le vote aux Nations unies sur l'adhésion de la Palestine a suscité la colère du délégué ennemi, qui a insulté les pays de l'ONU alors qu'ils sont libres de les régler.

M. Nasrallah a souligné que le déluge d'al-Aqsa, la fermeté et le sang des enfants et des femmes à Gaza, au Sud-Liban et dans toutes les régions présentaient la véritable image d'Israël.