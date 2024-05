Un sénateur américain appelle à bombarder Gaza, le Hamas réagit

Pour sa part, le Hamas a déclaré que les déclarations choquantes du sénateur américain Lindsey Graham, qui a suggéré que l'occupation fasciste frappe Gaza avec une bombe nucléaire, démontrent la profondeur de la chute morale à laquelle il est parvenu, et la mentalité génocidaire et colonialiste qui l'habite, ainsi que des secteurs de l'élite politique aux États-Unis, qui s'alignent sur un crime génocidaire à part entière, perpétré par l'armée d'occupation immorale contre des civils sans défense.

Le Hamas a condamné les appels et les positions, qui s'inscrivent dans le contexte d'une allégeance à l'occupation fasciste et font de leurs propriétaires des partenaires dans la guerre d'extermination.

Le Hamas a poursuivi : Nous appelons les peuples libres du monde à condamner et à dénoncer ces positions et à continuer à faire pression pour mettre fin à l'agression et à la guerre d'extermination et de famine contre notre peuple palestinien.