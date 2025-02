Nouvelles réalisations de l'industrie spatiale iranienne dévoilées : caractéristiques de trois nouveaux satellites

La cérémonie, qui s'est tenue dans la salle Shahid Ghandi du ministère des Communications et des Technologies de l'information, a également réuni plusieurs membres du gouvernement, des responsables civils et militaires, ainsi que des experts et des acteurs du secteur spatial.

Caractéristiques du satellite Navak-1

Le satellite Navak est un satellite de télécommunications développé grâce à la plateforme des satellites de classe 20 à 50 kilogrammes de l’Institut de recherche spatiale.

La principale mission du satellite Navak est de tester le bon fonctionnement du lanceur optimisé Simorgh, qui sera lancé dans un avenir proche. Ce lanceur optimisé injectera le satellite Navak sur une orbite elliptique.

Le satellite Navak a une masse d’environ 34 kilogrammes et des dimensions de 40 x 40 x 60 centimètres. Il est équipé d’une charge utile dosimétrique pour mesurer le niveau des radiations spatiales. La communication de ce satellite avec les stations au sol sera établie via la bande de fréquences S.

Le satellite est également doté d’un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique terrestre ainsi que d’actionneurs de type torquer pour contrôler l’orientation du satellite dans l’espace.

Caractéristiques du satellite Pars-2

Le satellite Pars-2, d'un poids de 150 kilogrammes, est équipé de deux charges utiles d'imagerie comportant deux types de capteurs différents :

Un capteur linéaire avec une résolution de 3 mètres en couleur.

Un capteur bidimensionnel offrant une résolution de 4 mètres en monochrome et de 8 mètres en mode multispectral.

En combinant les images obtenues à partir des charges utiles avec des techniques logicielles, il sera possible d’atteindre une résolution supérieure à 2,5 mètres. Ces deux satellites ont été entièrement conçues et fabriquées localement, de manière totalement indigène.

Caractéristiques du modèle optimisé du satellite Pars-1

Le modèle optimisé du satellite Pars-1 est un satellite d’observation développé à partir de la plateforme des satellites de télédétection de classe comprise entre 100 et 150 kilogrammes de l’Institut de recherche spatiale d’Iran.

Le premier prototype de ce satellite a été lancé avec succès l’année dernière à l’aide du lanceur Soyouz et a été testé. Les résultats de ce lancement ont été utilisés pour améliorer la deuxième version du satellite Pars-1, et les ajustements nécessaires ont été effectués par rapport au premier modèle.

La deuxième version du satellite Pars-1 sera lancée en orbite terrestre basse à une altitude d’environ 500 kilomètres. Ce satellite pèse moins de 150 kilogrammes et est équipé de trois charges utiles d’imagerie : multispectrale (MS), infrarouge à ondes courtes (SWIR) et infrarouge thermique (TIR), chacune capable de capturer des spectres lumineux et thermiques différents, avec des résolutions respectives de 15 mètres, 150 mètres et 300 mètres.

Les images obtenues seront transmises vers la Terre via la bande de communication X.