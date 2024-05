France : une manifestation à Blois contre l’offensive criminelle d’Israël à Rafah

« Israël assassine les enfants de Palestine, Palestine vivra, Palestine vaincra »

Les slogans dans le mégaphone ont à nouveau retenti sur le marché place Lorjou à Blois, dimanche 12 mai 2024, rapporte La Nouvelle République.

Un manifestant tient une pancarte sur un bout de bois : « Stop génocide ». « Le nombre de morts est hallucinant. Il faut montrer que l’on s’oppose à cette opération en cours. »

D’où la nécessité de réclamer, à nouveau, un « cessez-le-feu immédiat, selon un membre du PCF présent au rang des manifestants. Une première étape vers une solution politique sur le long terme. »

Une mère, venue avec sa fille de 5 ans, espère voir « la création de deux États en paix. Mais on met en garde, encore et encore, et il ne se passe rien. L’escalade de la violence ne fait que monter. », a ajouté le site Internet du média régional français.