L’Iran et l’Inde vers une coopération à long terme

Le ministre des Ports, de la Marine et des Voies navigables de la République de l'Inde, Sarbananda Sonowal, qui s'est rendu à Téhéran pour assister à la cérémonie de signature de l'accord de coopération à long terme entre la République islamique d'Iran et l'Inde, a rencontré et discuté avec Hossein AmirAbdollahian, ministre iranien de Affaires étrangères.

« Notre approche des relations avec l'Inde est stratégique et nous sommes prêts à élargir davantage notre coopération avec l'Inde dans les domaines bilatéral et multilatéral et dans le cadre des organisations BRICS et de Shanghai » a-t-il ajouté.

Notant que la République islamique d'Iran considère l'Inde comme un partenaire fiable, le chef de la diplomatie iranienne a souligné l'approche de l’Iran pour une coopération à long terme avec l'Inde.

AmirAbdollahian a évalué la conclusion du contrat pour l'équipement et l'exploitation des terminaux du port de Shahid Beheshti à Chabahar et le renforcement de la coopération dans les corridors nord et sud comme une opportunité très importante pour accroître le volume des relations commerciales entre les deux pays et la région, et a annoncé la volonté de divers départements du gouvernement iranien à contribuer à la mise en œuvre de ce contrat.

Le ministre des Ports, de la Marine et des Voies navigables de la République de l'Inde, Sarbananda Sonowal, a également exprimé sa satisfaction quant à la signature de cet accord et l'a qualifié de jour important et historique dans les relations entre les deux pays et les liens régionaux.

« Aujourd'hui, les deux pays, l'Iran et l'Inde, ont assisté à la signature d'un contrat à long terme pour équiper le port de Shahid Beheshti, et nous pensons que ce contrat peut offrir des opportunités de développement commercial aux deux pays. »

Le ministre indien des Ports, de la Marine et des Voies navigables a indiqué que cet accord renforce non seulement les liens entre les deux grands pays que sont l'Iran et l'Inde, mais qu'il constitue également une étape importante pour l'Inde dans la chaîne d'approvisionnement mondiale et le secteur maritime.