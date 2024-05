L’Iran ne dépend d'aucun pays pour la fabrication de drones et de missiles (Vice-ministre iranien de la Défense)

iranien de la Défense, le général de brigade Afshin Khajeh Fard, a souligné que notre pays a une brillante histoire dans le domaine scientifique et qu'elle doit être utilisée pour construire un avenir brillant : « Le Commandant en chef des forces armées iraniennes souligne que nous devons jouer notre rôle dans le domaine de la civilisation. »

Le vice-ministre iranien de la Défense a indiqué : « Dans la fabrication de drones, la République islamique d'Iran ne dépend d'aucun pays, et les drones iraniens volent pendant 6 à 7 heures selon différentes positions dans le ciel pour atteindre leur objectif et expérimenter au moins 4 climats différents. Les missiles balistiques et de croisière sont également conçus et produits sans dépendance d’aucun pays. »