Attaque de drone du Hezbollah contre un quartier général du régime sioniste

Le Hezbollah a poursuivi ses opérations audacieuses contre les cibles militaires israéliennes proches du sud-Liban.

En riposte à l’assassinat perpétré par l’ennemi israélien à proximité de la localité de Cana au sud-Liban, la Résistance islamique a annoncé, ce vendredi, avoir lancé une attaque aérienne avec plusieurs drones d’assaut contre le nouveau quartier général du 411ème bataillon d’artillerie dans la colonie de Jaatoun, a rapporté la chaîne Al-Manar.

La Résistance a précisé qu’elle a ciblé les tentes des officiers et des soldats du bataillon, tuant et blessant plusieurs d’entre eux. ‏

« Les officiers ici à la frontière avec le Liban préviennent que le Hezbollah n’a pas besoin de plus d’une demi-minute pour attaquer les soldats lorsqu’il repère leur location », a rapporté le journal israélien le Yediot Aharonot.

De son côté, le correspondant de la 14ème chaîne israélienne dans les colonies frontalières avec le Liban a affirmé que « le Hezbollah a forcé, ce matin, des centaines de milliers de personnes à s’abriter dans les zones qui n’avaient pas été évacuées, en raison de son recours aux attaques aux drones ».

Dans ce contexte, le correspondant militaire de la radio de l’armée d’occupation israélienne a indiqué « qu’au cours du mois dernier, le Hezbollah a mené des attaques de haute qualité, sur des cibles plus éloignées, en utilisant des armements plus avancés ».

Et d’ajouter : « Le Hezbollah fait preuve d’une audace croissante contre Israël. Tirer des dizaines de missiles sur Meron est devenu une chose normale ici. De plus, le Hezbollah continue d’utiliser des missiles antiblindés avancés et de les lancer les uns après les autres ».

« Le Hezbollah a utilisé un drone d’attaque lors de l’attaque contre le système de Tal Shamayim, et ce matin aussi il a eu recours aux drones contre la région de Jaatoun », a-t-il regretté.