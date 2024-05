La France en grève, Paris dans le coma

À la veille de l'arrivée de la flamme des Jeux olympiques 2024 à Paris, la capitale française a vécu des journées de grèves plus tendues et plus chaotiques qu'auparavant, et à partir d'aujourd'hui, elle se heurte aux grèves générales des cheminots et des employés des aéroports. De certaine manière, Paris sombre dans le coma, une crise pour les Français et surtout les Franciliens.

Les journaux et chaînes TV d’information en France, qui tiraient la sonnette d'alarme depuis des semaines à l'approche de cette journée de mobilisation contre le régime Macronie.

En décrivant le principal motif de grève du réseau ferroviaire parisien, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) souligne la non-octroi de primes à la hauteur de ce qui est envisagé lors des Jeux olympiques.

Selon le Parisien, les cheminots sont appelés à faire grève ce mardi pour obtenir une revalorisation des primes accordées en compensation du surcroît de travail lors des JO de Paris.

Les syndicats SUD-Rail et CGT-Cheminots ont appelé les agents de la SNCF à une « journée noire » en Île-de-France.

L’intersyndicale du groupe Aéroports De Paris appelle à la grève et à la manifestation ce mardi 21 mai. Les salariés dénoncent la décision à venir d’augmenter les dividendes qui engraissent une nouvelle fois les actionnaires, dont l’État et exigent des embauches et de meilleurs salaires, rapporte Révolution permanente.

La mobilisation, qui concerne l’ensemble des personnels, devrait être importante et peut perturber les deux principales plateformes aéroportuaires françaises, Charles-de-Gaulle et Orly, selon Huffington Post.