Nous devons considérer le martyr Raïssi comme un modèle dans tous les postes où il a assumé des responsabilités (Nasrallah)

Sayyed Hassan Nasrallah lors d'une cérémonie organisée par le Hezbollah en l'honneur des martyrs iraniens, Sayyed Ibrahim Raïssi et ses compagnons, dans la banlieue sud, a présenté ses condoléances à ces honorables êtres chers qui sont tombés en martyrs dans l'accident d’hélicoptère.

Le secrétaire général du Hezbollah a poursuivi en déclarant : « Nous avons besoin de modèles et d'exemples, parce que sans modèles, ce en quoi nous croyons ne reste que des idées et de l'encre sur du papier, et nous devons considérer le martyr M. Raïssi comme un modèle dans tous les postes qu'il a occupés».

M. Nasrallah a expliqué que M. Raïssi avait acquis le titre que nous avons entendu ces derniers jours, « Serviteur de la satisfaction », « Serviteur de Reza » parce que la responsabilité de gérer le sanctuaire Razavi est une grande et énorme responsabilité, car la dotation du sanctuaire est l'une des plus importantes au monde.

Il a souligné que le martyr M. Raïssi est un juriste, un scientifique, un mujtahid, un croyant, humble et très courageux dans la lutte contre la pauvreté qui est humble et très courageux face aux hypocrites et aux ennemis et qui croit en la résistance