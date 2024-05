M. Raïssi était différent des autres dirigeants (Chef d'Ansarullah)

« Nous partageons le profond chagrin de la République islamique d'Iran pour la perte de l'ancien président iranien Ebrahim Raïssi, de son ministre des affaires étrangères et de leurs compagnons », a déclaré M. al-Houthi dans un discours télévisé jeudi.

Il a ajouté que l'Iran avait défendu la Palestine d'une manière particulière et inégalée au niveau officiel arabe et islamique, dans le cadre d'une position ferme et fondée sur des principes.

M. Al-Houthi a fait remarquer que l'Iran avait adopté les causes de la nation islamique et des peuples opprimés, y compris la position à l'égard de l'oppression du peuple yéménite.

Il a souligné qu'il n'y avait jamais eu de position officielle forte, claire et explicite pour soutenir le peuple yéménite contre l'agression contre notre pays comme la position iranienne.

M. Abdulmalik a évoqué les positions de M. Raïssi en déclarant : « M. Raïssi était le porteur de la position iranienne sur les questions de la nation et l'a exprimée avec cohérence, volonté et audace ».

Il a ajouté que de nombreux dirigeants s'expriment sur un ton qui tient toujours compte de ce qui pourrait irriter les États-Unis, soulignant que M. Raïssi était différent des autres dirigeants et se distinguait par sa voix et sa position claire et audacieuse, sans prêter attention aux pressions américaines.

M. Abdulmalik al-Houthi a loué les qualifications de M. Raïssi, déclarant : « M. Raïssi a exprimé la révolution islamique dans son adoption de la cause palestinienne sans être influencé par des calculs politiques et économiques.

Il a ajouté que M. Raïssi était un dirigeant islamique dont la nation avait le droit d'être fière en raison de ses hautes qualifications sur le plan moral et scientifique.