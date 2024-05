Condoléances et sympathie en Europe à l'occasion du martyre du président iranien

Selon l’IRNA, les représentants d’un grand nombre de pays, lors d'une réunion avec les membres des ambassades de notre pays, ont exprimé leurs condoléances aux diplomates iraniens pour la triste disparition en martyr du Président Raissi et de son ministre des A.E. et d’autres compagnons lors d’un incident de crash d’hélicoptère, et ont exprimé leur sympathie à la nation et au gouvernement de la RII.

À Londres, l'ambassadeur du Pakistan a été la première personne à rendre hommage au président martyr et à ses compagnons martyrs dans l'accident d'hélicoptère, et a signé le livre de commémoration à l'ambassade.

Après cela, les représentants d'Oman, du Tadjikistan, de la région du Kurdistan, de Cuba, de l'Arménie et de dizaines d'autres pays se sont également rendus à l'ambassade et ont rendu hommage aux martyrs. Mme Esmara Vargas-Walter, ambassadrice de Cuba à Londres, a déclaré au journaliste d'IRNA : "C'est un moment très triste pour l'Iran". L'Iran et Cuba sont deux pays amis et nous avons annoncé un deuil public suite à ce triste événement.

Elle a ajouté : J'offre mes condoléances à la nation et au gouvernement de la République islamique d'Iran dans ces moments difficiles.

Varujan Narsisan, l'ambassadeur d'Arménie en Angleterre, a également déclaré à l’IRNA : « Nous sommes profondément attristés par la mort du président Raissi, du ministre des Affaires étrangères Amir-Abdollahian et d'autres responsables iraniens (dans l'accident).

Il a ajouté : « Le président et le ministre des Affaires étrangères iraniens étaient de bons amis de l’Arménie. Nous présentons nos condoléances à la nation et au gouvernement iranien pour ce triste événement et nous leurs apportons notre soutien. »

À l'extérieur du bâtiment de l'ambassade, les résidents iraniens et les amoureux de la Révolution ont exprimé leur chagrin et leur tristesse suite à cette perte malheureuse en déposant des bouquets de fleurs. Selon le calendrier annoncé, demain (samedi) aura lieu la cérémonie de commémoration des martyrs militaires devant l'ambassade de notre pays à Londres. En outre, une autre cérémonie aura lieu ce soir par le Conseil des savants et des centres islamiques d'Angleterre au centre de Londres.

Condoléances et sympathie en Europe à l'occasion du martyre du président iranien

L'Organisation maritime internationale, dont le siège est à Londres, a observé lundi une minute de silence en l'honneur des martyrs de l'Iran. Cette cérémonie s'est déroulée lors de la 108ème réunion du Comité de sécurité, qui est l'un des principaux piliers de l'Organisation maritime internationale. Également au cours de cette réunion, les représentants de différents pays ont exprimé leurs condoléances au représentant de notre pays pour le martyre du président iranien et de sa délégation qui l'accompagnait.

Au Danemark, les partisans de la Révolution islamique d’Iran ont déposé des fleurs devant l'ambassade de notre pays après cet incident tragique et ont exprimé leur sympathie au peuple iranien. Hier (jeudi), une cérémonie a eu lieu à cette occasion à l'ambassade de notre pays à Copenhague.

Afsana Nadipour, ambassadrice de la République islamique d'Iran au Danemark, a honoré la mémoire des martyrs du Service au peuple de l’Iran tout en appréciant la grande participation des personnes intéressées qui ont exprimé leure sympathie et leur solidarité avec la nation et le gouvernement iranien.

Évoquant la perte grande et irréparable de personnalités telles que les martyrs Seyyed Ebrahim Raissi et Hossein Amirabdollahian, elle a souligné que leur chemin se poursuivra.

L'ambassadeur d'Iran a décrit le caractère d'Amir Abdollahian comme une personne professionnelle, expérimentée, sage, bienveillante et réfléchie, qui, dans la courte période de son ministère, a été la source de services et de mesures très importants pour l’Ordre de la RII et les intérêts iraniens.

Outre les compatriotes iraniens, des représentants des communautés islamiques vivant au Danemark, notamment en Irak, en Syrie, au Liban, en Palestine, au Pakistan, en Afghanistan et au Soudan, étaient également présents aux cérémonies. Ils ont honoré et apprécié les idéaux islamiques, en particulier le soutien de l’Iran à l'axe de la résistance.

Ils ont également signé le livre commémoratif ouvert à cette occasion à l'ambassade et ont exprimé leur respect et leur sympathie aux proches des victimes.

A Genève, l'ONU a mis mardi son drapeau en berne et a baissé les drapeaux d'autres pays pour honorer les martyrs de l'Iran. Les participants à la Conférence des Nations Unies sur le désarmement ont également observé une minute de silence en l'honneur du martyre du président iranien et des autres martyrs du crash aérien.

Lors de cette réunion, tout en présentant ses condoléances au gouvernement et au peuple iraniens, l'ambassadeur de Russie a appelé à une minute de silence et a rendu hommage à l'ayatollah Raïssi, défunt président, martyr, et à Hossein Amir Abdollahian, défunt ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran.

Les ambassadeurs et représentants des pays membres ont exprimé leurs condoléances et leur sympathie au peuple iranien.

Il convient de mentionner que la Conférence des Nations Unies sur le désarmement comprend 65 membres militairement importants et est chargée de compiler des documents internationaux dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales, en particulier les armes de destruction massive.

Depuis mars de l'année dernière, l'Iran préside la Conférence des Nations Unies sur le désarmement en tant que principal mécanisme de négociation des Nations Unies pour le désarmement. Cette réunion s'est tenue sous la présidence de l'Iran pour formuler le programme de travail de la conférence du désarmement, dont le projet a été préparé sous la présidence de l'Iran et avec les consultations de l'ambassadeur de notre pays en qualité de président de la conférence avec les membres.

À Vienne, l'ambassadeur de notre pays a accueilli des dizaines de diplomates et de représentants de pays qui ont exprimé leurs condoléances au gouvernement et au peuple iranien en se rendant à l'ambassade et en signant le livre commémoratif. Le Centre islamique Imam Ali (à Vienne) a également organisé une cérémonie commémorative en l'honneur des martyrs du service.

Entre-temps, le Secrétariat de l'ONU a écrit dans une lettre adressée aux représentants des États membres que le drapeau de cette organisation a été mis en berne mardi en l'honneur des martyrs d'Iran étalement les drapeaux des pays membres.