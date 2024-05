Le peuple yéménite pleure le martyre d'Ibrahim Raïssi et de ses compagnons

Téhéran (IRNA)- Le peuple yéménite, qui a assisté ce vendredi pour les 32e semaine exécutive, aux manifestations pro-Gaza, a également présenté ses plus sincères condoléances aux dirigeants, au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran à l'occasion du martyre du président Ibrahim Raïssi et de ses compagnons.

Lors des rassemblements organisés dans plusieurs provinces au soutien au peuple de Gaza, les Yéménites ont présenté ses plus sincères condoléances aux dirigeants, au gouvernement et au peuple de la République islamique d'Iran à l'occasion du martyre du président Ibrahim Raisi et de ses compagnons dans le crash de l'hélicoptère qui les transportait. Ils ont salué l'escalade des opérations héroïques des forces armées yéménites et le lancement de la quatrième phase d'escalade, ainsi que les opérations de la résistance islamique en Palestine, au Liban et en Irak, qui s'intensifient de jour en jour.