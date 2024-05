Interactions régionales et internationales : Pas d’'interruption dans le rôle constructif de l'Iran (Téhéran)

Selon l’IRNA, le porte-parole de la diplomatie iranienne, Nasser Kanaani, faisant référence sur sa page X (ancien Twitter) aux funérailles historiques de l'ayatollah Raïssi, de son ministre des A.E. Hossein Amir Abdollahian et d'autres martyrs, de l’incident tragique du crash d’hélicoptère, a écrit : « Notre bien-aimé Iran, a perdu, un président du peuple, compétent et travailleur » et un ministre des Affaires étrangères assidu et actif, lors du récent incident tragique, mais grâce à leadership sage et la fidélité d’une grande nation reconnaissante et éveillée, il n'y aura pas d'interruption dans la marche de la République islamique d'Iran vers le progrès et le développement et dans son rôle constructif et efficace dans les interactions régionales et internationales.

Selon l’IRNA, l'hélicoptère transportant le défunt président Seyyed Ebrahim Raissi a eu un accident dimanche 19 mai, sur le ciel de la province de l’Azerbaidjan de l’Est (nord-ouest de l’Iran) de retour du projet d’inauguration d’un barrage nommé « Qiz Qala Si », situé sur la rivière Aras, à la frontière commune avec la République d’Azerbaïdjan.

Le barrage va dans le cadre du projet d’« Amélioration de la qualité de la raffinerie de Tabriz » dans la zone forestière de Dizmar reliant les villages d'Uzi et Pir Davoud.

À bord de l'hélicoptère se trouvaient également le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, le gouverneur de la province de l'Azerbaïdjan de l’Est, Malek Rahmati, l’imam de la prière du vendredi de Tabriz, Seyyed Mohammad Ali Ale-Hashem et d'autres membres de la délégation présidentielle et l'équipage.