Hommage de la communauté juive antisioniste de New York au président et ministre des A.E. martyrs d'Iran

New York - IRNA - Les membres de la communauté juive antisioniste de New York ont ​​rendu hommage aux martyrs président Seyyed Ebrahim Raissii et son ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian ainsi qu'aux autres martyrs du crash de l'hélicoptère iranien, ce dimanche 19 mai, en se présentant au siège de la mission de la délégation de la République islamique d'Iran aux Nations Unies à New York.

Des membres de l'organisation juive internationale " Neturei Karta", qui est un groupe de juifs antisionistes basé à New York, se sont présentés vendredi au siège de la mission de la République islamique d'Iran auprès des Nations Unies à New York, heure locale, pour rendre hommage à la mémoire des victimes du crash de l'hélicoptère transportant le président iranien et son ministre des Affaires étrangères qu'ils ont retrouvés morts. Les membres de la communauté juive antisioniste ont apprécié à cette occasion les positions de la République islamique d'Iran et des martyrs Raïssi et Amir Abdollahian en faveur du peuple palestinien.