Mohammad Mokhber plaide pour le renforcement des relations économiques Téhéran-Riyad

Selon l’IRNA, lors d'une conversation téléphonique qui a eu lieu ce vendredi après-midi (24 mai), Mohammad ben Salmane a exprimé ses condoléances pour le martyre de l'ayatollah Raissi et a déclaré : « L'incident qui s'est produit a été très douloureux pour nous. La perte de M. Raïssi nous a tous blessé, et la perte du ministre des Affaires étrangères de l'Iran, qui était très ami avec notre ministre des Affaires étrangères, a également été tragique. »

Le prince héritier saoudien a ajouté : « L'envoi d'un message de condoléances et la venue de l'envoyé spécial et du ministre des Affaires étrangères d’Arabie Saoudite à Téhéran étaient de notre devoir pour sympathiser avec vous, et le chemin tracé par ces très chers pour restaurer et développer les relations bilatérales, sera suivi avec force du côté de l'Arabie Saoudite. »

Soulignant l'importance du développement des relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite pour la région et le monde islamique, M.Ben Salmane a poursuivi : « Téhéran et Riyad jouent un rôle central dans la région et dans le monde musulman, et en élargissant leurs relations bilatérales, ils peuvent créer un avenir radieux pour la région. »

Toujours lors de cet appel téléphonique, il a réitéré la volonté de son pays d'élargir les relations économiques avec l’Iran.

Pour sa part, le Dr Mohammad Mokhber a remercié le roi et le prince héritier d'Arabie saoudite pour leurs messages de réconfort et compatissants suite à la douloureuse perte d’Ebrhaim Raïssi, ainsi que la présence du représentant spécial du roi et du ministre des Affaires étrangères d’Arabie Saoudite à la cérémonie d'hommage aux disparus et indiqué : « Nous avons perdu deux personnalités importantes, influentes et engagées ainsi qu'un autre groupe de serviteurs dévoués et nos cœurs sont toujours en pleurs.

« La poursuite de la politique de bon voisinage du 13e gouvernement et le développement des relations avec les pays de la région sont la seule option qui s'offre à nous tous, et l’amitié mutuelle garantissent la stabilité et la prospérité dans la région », a-t-il insisté.