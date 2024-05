L'Irlande et la Norvège se joignent à l'Espagne pour prendre une décision historique de reconnaître officiellement un État palestinien

Téhéran (IRNA)- L'Espagne, l'Irlande et la Norvège ont officiellement reconnu un État palestinien mardi, malgré la colère d'Israël, qui se retrouve de plus en plus isolé après plus de sept mois de conflit à Gaza, rapporte Reuters.

Madrid, Dublin et Oslo ont déclaré qu'ils cherchaient à accélérer les efforts visant à obtenir un cessez-le-feu dans la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza. Les trois pays espèrent que leur décision incitera d'autres pays de l'Union européenne à leur emboîter le pas. « C'est le seul moyen d'avancer vers ce que tout le monde reconnaît comme la seule solution possible pour parvenir à un avenir pacifique, celui d'un État palestinien vivant côte à côte avec l'État israélien dans la paix et la sécurité », a déclaré le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez lors d'une allocution télévisée. L'Espagne reconnaît un État palestinien unifié, comprenant la bande de Gaza et la Cisjordanie, sous l'autorité de l'Autorité nationale palestinienne, avec Jérusalem-Est comme capitale, a-t-il ajouté. Cette décision signifie que 146 des 193 États membres des Nations unies reconnaissent désormais un État palestinien, a déclaré mardi le ministre espagnol des affaires étrangères, Jose Manuel Albares. L'Autorité palestinienne, qui exerce une autonomie limitée en Cisjordanie sous occupation militaire israélienne, s'est félicitée de cette décision. M. Sanchez a déclaré que Madrid ne reconnaîtrait aucune modification des frontières d'avant 1967, à moins que les deux parties n'en conviennent. Le ministère irlandais des affaires étrangères a déclaré la semaine dernière qu'il allait transformer son bureau de représentation à Ramallah, en Cisjordanie, en ambassade, nommer un ambassadeur et transformer le statut de la mission palestinienne en Irlande en ambassade. « Nous voulions reconnaître la Palestine à la fin d'un processus de paix, mais nous avons pris cette décision aux côtés de l'Espagne et de la Norvège pour entretenir le miracle de la paix », a déclaré le Premier ministre irlandais, Simon Harris, dans un communiqué.