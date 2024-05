France : Environ 10.000 personnes à Paris pour dénoncer les derniers bombardements à Rafah

Quelque 10.000 personnes ont manifesté lundi à Paris contre les bombardements à Rafah qui ont fait, selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 45 morts dans la nuit de dimanche à lundi, a constaté l'AFP.

Une foule compacte s'est rassemblée en fin d'après-midi à quelques centaines de mètres de l'ambassade d'Israël aux cris de "Nous sommes tous des enfants de Gaza", "Vive la lutte du peuple palestinien", "Free Gaza", ou encore "Gaza, Paris est avec toi".

Des drapeaux palestiniens étaient brandis par la foule, au sein de laquelle des participants arboraient des keffiehs et des pancartes sur lesquelles on pouvait lire : "On ne tue pas un enfant, qu'il soit juif ou palestinien: stop aux bombardements, free Palestine" ou encore "Rafah, Gaza, on est avec toi".

"Ils mettent le feu dans un camp de réfugiés, ils brûlent des gens et on ne convoque pas l'ambassadrice d'Israël pour lui demander des comptes?! C'est juste insupportable", a dit un manifestant.

Une large banderole montrait des dessins des visages des présidents français Emmanuel Macron et américain Joe Biden, ainsi que du Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu, surmontant un slogan "c'est l'humanité qu'ils assassinent".

Un des manifestants, Mehdi Bekkour, dont un ami est selon lui actuellement coincé à Gaza, a indiqué pour sa part être venu "en tant que papa qui s'identifie beaucoup à ce qui se passe là-bas". "Mon ami m'a envoyé un message il y a deux jours de Gaza, je n'ai même pas le courage de l'écouter, ni de lui répondre. Je ne sais pas quoi lui dire", a-t-il témoigné.

Selon TV5 Monde, la police a fait usage à plusieurs reprises de gaz lacrymogènes "pour empêcher des formations de barricades et des tentatives de dégradations", selon une source policière.