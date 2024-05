New York, Barcelone, Paris, Istanbul, le monde s’insurge contre le génocide à Rafah

Les manifestants sont descendus dans les rues de villes du monde entier, notamment Barcelone, Istanbul, Paris, New York et Tunis, pour dénoncer l'attaque meurtrière israélienne contre le camp de tentes de Rafah et appeler à un cessez-le-feu immédiat, rapporte Aljazeera.

Etats-Unis

Des centaines de manifestants se sont rassemblés sous la pluie à New York pour protester contre la guerre à Gaza et pour appeler les puissances internationales à intervenir contre de nouvelles attaques israéliennes contre Rafah.

Les citoyens anti-guerre portaient des banderoles et scandaient des slogans exigeant un cessez-le-feu et la paix.

Les Américains ont appelé à une intervention internationale urgente pour mettre fin à l'effusion de sang innocent et atténuer la crise humanitaire à Rafah. Entre-temps, les tensions entre les manifestants et les forces de sécurité se sont intensifiées et certains manifestants ont été arrêtés.

France

Les Français ont manifesté à Paris et dans d’autres villes de France, en soutien aux Palestiniens après la frappe des forces d'Israël tuant au moins 45 personnes dans un camp de réfugiés du sud de la bande de Gaza, Rafah.

Quelque 10.000 personnes ont manifesté lundi à Paris contre les bombardements à Rafah qui ont fait, selon le ministère de la Santé de Gaza, au moins 45 morts dans la nuit de dimanche à lundi, a constaté l'AFP.

Une foule compacte s'est rassemblée en fin d'après-midi à quelques centaines de mètres de l'ambassade d'Israël aux cris de "Nous sommes tous des enfants de Gaza", "Vive la lutte du peuple palestinien", "Free Gaza", ou encore "Gaza, Paris est avec toi".

Espagne

Selon Almayadeen, des centaines de personnes se sont rassemblées au siège de la Commission européenne à Barcelone, en Espagne, et devant le ministère des Affaires étrangères à Madrid pour exiger des sanctions contre l'occupation.

Des manifestations massives ont été tenues dans les villes comme Barcelone, Madrid, Valence, Bilbao, Malaga, Grenade, Almeria et Séville, afin de condamner le génocide israélien à Rafah.

Tunisie

Une manifestation a eu lieu, lundi 27 mai 2024, à Tunis pour protester contre les les frappes meurtrières menées par l’entité sioniste à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza.

Les Tunisiens en colère contre les crimes du régime sioniste ont hissé le drapeau palestinien, faisant part de leur soutien. Ils ont scandé des slogans contre Israël et en faveur de la résistance palestinienne.

Les manifestants ont également scandé des slogans hostiles à la France et aux États-Unis, ils ont aussi vivement critiqué le mutisme des dirigeants arabes.



Selon le site Business news, une série de manifestations aura lieu à travers tout le territoire tunisien, notamment à Sfax, Mahdia, Sousse, Nabeul, Gabès, Zarzis, Jendouba, Le Kef, Bizerte.

Turquie

Selon un rapport d'IRNA citant l'agence de presse palestinienne Shehab, des milliers de personnes se sont rassemblées lundi soir autour du consulat israélien à Istanbul pour condamner les attaques contre le camp de réfugiés palestiniens de Rafah.

Selon Press TV, les manifestants ont appelé le gouvernement turc à faire pression sur la communauté internationale pour mettre fin au génocide en cours.