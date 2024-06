Plus de 15 000 enfants, dont des écoliers et des élèves de maternelle, tués à Gaza

Le ministère a ajouté dans un communiqué, à l'occasion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes de l'agression, qui tombe le 4 juin, que le titre le plus important de cette occasion est « Les enfants de Gaza », car ils sont les plus grandes victimes de l'agression de l'occupation en cours depuis le 7 octobre.

Il a également indiqué que l'occupation a détruit des écoles et des jardins d'enfants et a spécifiquement ciblé les civils ayant des enfants, les tuant, les abandonnant de force, les arrêtant, les privant de nourriture et de services de santé, ainsi que d'autres violations graves, ce qui représente des crimes qui dépassent les normes, les chartes et le système des droits de l'homme.

Le ministère a souligné que depuis le début de l'agression sur la bande de Gaza, 620 000 étudiants ont été privés de se rendre dans leurs écoles, et 88 000 étudiants ont été privés de se rendre dans leurs universités, alors que la plupart d'entre eux souffrent de traumatismes psychologiques et de conditions de santé difficiles.

Le ministère de l'éducation a appelé les organisations et institutions internationales qui défendent les enfants et le droit à l'éducation à mettre un terme à l'escalade des violations et à arrêter les crimes commis par l'occupation contre les enfants étudiants. Il a également appelé à la nécessité d'intervenir de toute urgence et immédiatement pour mettre fin à l'agression contre Gaza et aux attaques de l'armée d'occupation et des colons en Cisjordanie.