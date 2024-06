Dans les territoires occupés par Israël en 1948, des manifestants israéliens anti-gouvernementaux ont bloqué un certain nombre d'autoroutes majeures à Tel Aviv et dans d'autres colonies et villes occupées, rapporte Almayadeen.

Les manifestants israéliens ont organisé des manifestations massives dans les grandes villes, appelant à des élections anticipées et à la conclusion d'un accord d'échange de prisonniers avec la Résistance palestinienne.