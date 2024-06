Blacklistage du CGRI : L'action du Canada est un cadeau au régime sioniste et aux terroristes (Bagheri)

Selon le journaliste de l’IRNA, Ali Bagheri, ministre iranien des Affaires étrangères par intérim, en réponse à l'action hostile du gouvernement canadien contre le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, a écrit dans un message sur son compte utilisateur du réseau social X (anciennement Twitter) : « L'acte illégal du Canada de qualifier de terroriste une partie intégrante de la force militaire officielle de la République islamique d'Iran, qui a joué et continue de jouer un rôle irremplaçable dans la défense de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale de notre cher Iran, ainsi que dans la protection de la sécurité et de la stabilité de la région et dans la lutte contre le terrorisme daechiste, est une démarche malveillante qui viole les principes et les règles du droit international. C'est un cadeau inepte au régime génocidaire (sioniste), aux terroristes et aux autres ennemis de la paix et de la stabilité dans la région.

Le ministre par intérim des Affaires étrangères a insisté sur le fait que la responsabilité des conséquences de cette décision provocatrice et irresponsable incomberait au gouvernement canadien.

Le plus haut diplomate iranien a conclu son message par ce vers du poète épique iranien, Ferdowsi : « « Que tous les ennemis aient peur de toi, que le cœur des méchants soit brisé ! »