Alliance anti-sanctions des BRICS: vers une nouvelle architecture des relations internatioanles

Lors d’une réunion des hauts responsables de la sécurité des BRICS et du Sud global à Saint-Pétersbourg, mercredi 11 septembre, le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Akbar Ahmadian, a appelé à la création d’une alliance anti-sanctions pour promouvoir la sécurité commerciale et financière au sein du groupe des économies émergentes BRICS. Xavier Dupret, universitaire et économiste belge partage son anlyse avec nous. Ecoutez-le.