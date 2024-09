Le message du président iranien suite aux récentes attaques du régime sioniste dans la banlieue de Beyrouth

Message du Président de la République Islamique d'Iran :

"Au nom d'Allah, le Très Miséricordieux, le Tout Miséricordieux"

L'attaque perpétrée aujourd'hui par le régime sioniste dans le quartier de Dahiya à Beyrouth est un crime de guerre clair et indiscutable qui a révélé une fois de plus la nature du terrorisme d'État de ce régime.

Les crimes perpétrés par le régime sioniste contre les peuples de Palestine et du Liban met au grand jour l’incapacité de la communauté internationale pour arrêter la machine du terrorisme d'État et prouvent que ce régime constitue la plus grande menace à la paix et à la sécurité régionales et internationales. On s’attend à ce que tous les pays du monde, en particulier les pays islamiques, condamnent fermement ce crime.

J'exprime ma sympathie à la nation et au gouvernement du Liban et présente mes condoléances aux familles des fiers martyrs de l’incident. Je partage votre tristesse, cher et fier peuple et de la Résistance libanaise.

"Le gouvernement de la République islamique d'Iran ne restera pas les bras croisés face à ce dernier crime commis par les sionistes et sera aux côtés de la nation libanaise et de l'axe de la Résistance."