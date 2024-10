Attaques terroristes israéliennes au Liban : visite rendus par les enfants du Leader de la Révolution islamique d’Iran aux blessés

Ces personnes qui ont été blessées lors des récentes attaques terroristes israéliennes au Liban par les appareils de communication piégés et transportés en Iran pour terminer leur traitement. Ils sont d'âges différents et comprennent même des nourrissons, de jeunes enfants et des adolescents.

Les enfants de l'Ayatollah Khamenei, tout en suivant de près les détails et le processus des mesures médicales et thérapeutiques de ces personnes auprès des responsables compétents, ont rendu visite aujourd’hui jeudi 3 octobre à ces blessés et leur ont transmis les salutations du très haut dirigeant iranien, Leader de la Révolution islamique.

Ces soldats et leurs compagnons, malgré leurs blessures physiques étaient en bonne condition morale. Ils ont demandé aux enfants du Leader de la RII de lui transmettre les salutations des forces combattantes et de prier pour la victoire du Front de la Résistance.

Ils voulaient que l'Ayatollah Khamenei reçoive l'assurance sincère que la lutte sacrée contre le régime d’Occupation sioniste se poursuivra et ne s'arrêtera pas malgré tous ces incidents amers et même le martyre de Seyyed Hasan Nasrallah.