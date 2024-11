Rencontre entre des membres du séminaire pour femmes Jami'at al-Zahra et l'imam Khamenei

L'imam Khamenei, lors de cette rencontre, a souligné l'importance de faire participer davantage de femmes ayant une compréhension profonde de la religion aux médias et aux discussions mondiales, soulignant le rôle de Jami'at Al-Zahra à cet égard.

Il a ajouté que depuis la Révolution islamique, un nombre important de femmes intellectuelles ont émergé dans la société, qui devraient être prêtes à aborder les questions liées aux femmes et à la famille dans les médias.

Soulignant la nécessité pour les séminaires islamiques de se transformer et de se mettre à jour parallèlement aux évolutions sociétales, l'imam Khamenei a souligné que ces séminaires pour femmes doivent aborder des questions comme les affaires économiques, la gouvernance et les questions familiales.

« Elles devraient également être en mesure de partager des idées religieuses importantes lors des grandes assemblées internationales et islamiques, en s'appuyant sur le Coran, les hadiths et Nahj al-Balaghah pour aider à expliquer ces idées religieuses importantes. Cela aura un impact à la fois sur le progrès et la reconnaissance de notre pays à travers le monde et facilitera également la consolidation de la communauté islamique mondiale », a-t-il déclaré.

L'imam Khamenei a souligné l'importance le développement spirituel et moral parallèlement aux activités académiques des femmes à Jami'at Al-Zahra. Il a affirmé que les femmes possédant les vertus islamiques et le raffinement moral ont le potentiel de transformer et d'éduquer les générations futures.