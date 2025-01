Téhéran (IRNA)- Les forces armées du Yémen ont ciblé lors d’une opération qui a duré pour 9 heures, le porte-avions américain "USS Harry S. Truman" et un certain nombre de ses navires de guerre dans la région nord de la mer Rouge, avec un certain nombre de missiles de croisière et de drones.

Selon l'Agence de presse Saba, l'engagement avec le porte-avions et ses unités connexes a duré 9 heures, et ce ciblage du porte-avions est le cinquième depuis son arrivée en mer Rouge.

L'opération a atteint ses objectifs avec succès et a forcé les navires ennemis à quitter le théâtre des opérations et à fuir vers l'extrême nord de la mer Rouge. Cette opération est une réponse à l'agression israélo-américaine-britannique contre le peuple yéménite.