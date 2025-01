1 mort et 9 blessés lors de frappes aériennes conjointes américaines, britanniques et israéliennes au Yémen

Les frappes ont visé le port de Ras Issa, sur la mer Rouge, où une personne a été tuée et six autres blessées. Trois autres personnes ont été blessées lors d'attaques contre une centrale électrique dans la région de Hizyaz, au sud de la capitale Sanaa. Les frappes aériennes ont également touché le port de Hodeidah et le nord de la province d'Amran, a rapporté la chaîne de télévision al-Masirah.

Plus de détails sur les dégâts matériels de ces attaques n'ont pas encore été mentionnés.