Trump sanctionne la Cour pénale internationale en soutien à Israël

New York – IRNA – Dans la continuité de sa vague de décrets présidentiels chocs et alors que ses déclarations controversées sur Gaza et son administration font déjà grand bruit, Donald Trump, président des États-Unis, a décidé d’imposer des sanctions à la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, aux Pays-Bas, en guise du soutien à Israël.

Un responsable de la Maison-Blanche a annoncé, ce jeudi 6 février, heure locale, que Trump signerait un décret exécutif visant à sanctionner la CPI pour avoir pris pour cible les États-Unis et leurs alliés, dont Israël. Cette déclaration intervient en plein déplacement du Premier ministre israélien, Benjamín Netanyahou, aux États-Unis. D’après cette source anonyme, ces sanctions incluent des restrictions financières ainsi que des interdictions de visa pour les individus et leurs proches impliqués dans les enquêtes de la CPI contre des citoyens américains ou leurs alliés. Ce n’est pas la première fois que la CPI fait l’objet de sanctions américaines sous Trump. En 2020, lors de son premier mandat, son administration avait déjà imposé des interdictions de voyage et gelé les avoirs de l'ancienne procureure Fatou Bensouda ainsi que d’un haut responsable de la Cour. Cette nouvelle mesure intervient quelques mois après que la CPI a émis, en novembre 2024, un mandat d’arrêt contre Benjamín Netanyahou et l’ancien ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans la bande de Gaza sous blocus.