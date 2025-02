L'Iran rejette catégoriquement le plan de Trump pour prendre le contrôle de Gaza

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï a fermement rejeté le plan américain visant à nettoyer Gaza et en prendre le contrôle, qualifiant une telle idée de stupéfiante, s’alignant sur le projet du régime sioniste cherchant à rayer la Palestine de la carte.

Il a souligné que le peuple palestinien, qui avait résisté depuis 76 ans aux crimes et agressions les plus violents du régime occupant sans jamais abandonner sa terre ancestrale, ne permettrait jamais aux États-Unis et au régime sioniste de détruire son identité nationale et historique par d'autres moyens.

« Le projet visant à vider Gaza de sa population et à la contraindre à se déplacer par la force dans les pays voisins s'inscrit dans la continuité d'une stratégie délibérée du régime sioniste visant à exterminer totalement le peuple palestinien , et ce plan est totalement rejeté et condamné en raison de sa contradiction flagrante avec les principes fondamentaux du droit international et des droits de l’homme,», a-t-il conclu.