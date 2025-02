Le Déluge d'Al-Aqsa a changé le cours de l'histoire (Président du Parlement iranien)

Ce samedi 20 Bahman 1403 (8 février 2025), Mohammad Darwish, président du Conseil de leadership du mouvement de la Résistance palestinien, Hamas, accompagné d’une délégation, a rencontré Mohammad Baqer Qalibaf, président du Parlement iranien, à Téhéran.

Lors de la rencontre, M.Qalibaf a souligné que le régime d’Occupation sioniste avait pour objectif d’effacer la Palestine et Gaza de l’histoire, avant d’ajouter : « Grâce à Dieu, aujourd’hui, le peuple de Gaza et de Palestine a prouvé que la résistance ne se limite pas aux Palestiniens, mais qu’elle est également vivante parmi tous les défenseurs de la liberté à travers le monde. »

Et d’ajotuer : « Il ne fait aucun doute que le régime sioniste illégitime et Trump doivent comprendre que le droit du peuple palestinien à l’autodétermination sur sa propre terre appartient exclusivement aux Palestiniens. Ces derniers ne permettront jamais au régime d’Occupation sioniste et aux Américains de comploter contre eux et leur tiendront tête. »

« La Palestine n’a jamais été aussi forte et unie, en particulier parmi la jeune génération », a-t-il insisté avant d’indiquer : « La résistance des jeunes Palestiniens face aux 16 mois de crimes du régime sioniste a démontré que cette nouvelle génération est encore plus déterminée que la première, qui a directement subi l’occupation et les exactions systématiques et sans discontinuité. C’est là le secret de la victoire de la Palestine », s’est-il félicité.

Toujours lors de la rencontre, Mohammad Darwish, président du Conseil de leadership du Hamas, a souligné le long chemin parcouru par la Résistance palestinienne : « Notre peuple lutte depuis des décennies, et malgré le temps qui passe, il demeure inébranlable et fidèle à la cause. Grâce à cette détermination et cet engagement, nous réaliserons, si Dieu le veut, la libération de la Palestine. »

Il a qualifié l’opération Déluge d’Al-Aqsa de « moment historique marquant », déclarant : « Cette opération a prouvé que les peuples peuvent triompher par la résistance. Nous nous y étions pleinement préparés et avions mis en place tout ce qui était nécessaire à cette victoire. »

« Nous avons mobilisé toutes nos capacités pour affronter l’ennemi et chasser les occupants. Grâce à cette préparation, à la foi de nos combattants et à l’éducation continue des générations successives, nous avons pu atteindre cette victoire », a-t-il conclu.