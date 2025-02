L'Iran réaffirme son engagement en faveur de solutions diplomatiques, y compris sur la question nucléaire, et a prouvé son attachement à la diplomatie au cours des deux dernières décennies. Toutefois, l'histoire montre que le peuple iranien n'accepte jamais de négocier sous la pression, et les conditions unilatérales, l'intimidation et les menaces contre la République islamique sont inefficaces.

Le ministère critique également l'hypocrisie des États-Unis, qui, tout en prétendant lutter contre le terrorisme, ont en réalité été les instigateurs, soutiens et propagateurs du terrorisme et de l'instabilité au Moyen-Orient. Les interventions militaires américaines en Irak et en Afghanistan n'ont apporté que l'instabilité et la croissance de groupes terroristes.

Les États-Unis doivent répondre à la question de savoir qui a été responsable de la formation et du financement de groupes terroristes dangereux tels qu'Al-Qaïda, Daech et Al-Nosra au cours des dernières décennies. L'Amérique a démontré qu'elle considère les groupes terroristes comme des outils pour avancer ses objectifs politiques contre d'autres pays, y compris dans la région.

En réalité, les États-Unis sont devenus le principal transgresseur des lois et des normes internationales reconnues, y compris le respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. L'approche américaine envers l'Iran ne peut être dissociée de cette mentalité et de cette politique coloniale.

Le ministère conclut en affirmant que l'Iran, tout en restant attaché à ses principes, continuera à soutenir les solutions diplomatiques pour diverses questions, y compris le dossier nucléaire, mais ne cédera pas aux pressions ou aux menaces.