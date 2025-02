Le ministre iranien des A.E. lors de la rencontre avec le SG du Mouvement Jihad islamique : Le régime sioniste n'a atteint aucun de ses objectifs malveillants

Le ministre des Affaires étrangères de la RII, évoquant la lutte légitime du peuple palestinien pour obtenir son droit à l'autodétermination et à la libération des griffes de l'occupation, depuis huit décennies, a félicité la victoire historique du peuple palestinien et de la Résistance face à la campagne génocidaire sans précédent de seize mois du régime d’Occupation sioniste à Gaza, et a précisé : « Malgré les pires crimes à l’échelle internationale et le massacre de dizaines de milliers de femmes et d'enfants palestiniens sans défense, le régime d’Occupation sioniste n'a atteint aucun de ses objectifs malveillants et a finalement été contraint de se rendre et d'accepter un cessez-le-feu avec les groupes Résistants qu'il cherchait à détruire. »

Le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'unité et la cohésion du peuple palestinien, ainsi que leur patience et leur résistance légendaires, soutenues par leur appui au mouvement de la Résistance (Hamas), malgré toutes les souffrances et difficultés, sont l'une des manifestations durables de la justesse et de la victoire du peuple palestinien.

Il a réaffirmé la position fondamentale de la République islamique d'Iran en soutien à la cause palestinienne et à la résistance légitime et légale du peuple palestinien contre les occupants sionistes.

Le ministre iranien a qualifié le plan conjoint sioniste-américain visant à expulser de force les Palestiniens de leurs terres de « complot malveillant » pour effacer la Palestine, et a souligné que ce plan viole non seulement les principes et les règles fondamentales des Nations unies et du droit international, mais constitue également un crime contre l'humanité. ».

« Par conséquent, tous les États ont un devoir et une responsabilité légale et morale pour s'opposer à sa mise en œuvre », a-t-il souligné.

Abbas Araghchi a fait référence à ses consultations avec les ministres des Affaires étrangères des pays islamiques à ce sujet, et a vu le soutien global des pays musulmans à travers la tenue d'une réunion extraordinaire des ministres de l'Organisation de la Coopération islamique (OCI) comme un signe de la sensibilité et de l'opposition ferme du monde musulman au projet colonial de nettoyage ethnique de Gaza. Il a exprimé l'espoir que la réunion des ministres de l'OCI, prévue dans les prochains jours, aboutisse à des actions concrètes pour stopper les plans militaires et politiques visant à éradiquer la Palestine de manière coloniale.

Le secrétaire général du Mouvement Jihad islamique de Palestine, a de son côté, fourni un rapport sur la situation actuelle à Gaza, les crimes continus du régime d'Occupation en Cisjordanie, les évolutions politiques relatives au cessez-le-feu et au processus d'échange de prisonniers.

Il a souligné l'unité et la cohésion entre les groupes de Résistance sur les plans militaire et politique, affirmant que le peuple palestinien est déterminé à poursuivre la résistance jusqu'à la réalisation de ses droits légitimes et à la libération de l'occupation sioniste génocidaire.