L'Iran deviendra une grande puissance dans la région (le général de corps d'armée de la RII)

Le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Mohammad Baqeri, lors de la cérémonie de lancement d'un nouveau porte-drones de fabrication locale, baptisé Shahid Bahman Bagheri, qui a rejoint la flotte navale du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) dans le golfe Persique ce jeudi, a déclaré que «Avant la révolution, plus de 90 % des équipements militaires de l'Iran étaient importés, mais aujourd'hui, plus de 90 % de ces équipements sont produits par les jeunes et les scientifiques iraniens».

Les réalisations militaires de l'Iran sont exceptionnelles, mais pour assurer l'indépendance du pays, nous devons renforcer chaque jour notre puissance défensive. La défense et la sécurité durable sont la responsabilité des forces armées, qui sont pleinement conscientes de cette mission cruciale et ne ménagent aucun effort.

Il a souligné que les navires iraniens tels que le Bahman Bagheri, récemment mis à l'eau, peuvent assurer la sécurité du golfe Persique, du détroit d'Ormuz et de la mer d'Oman, tout en maintenant une sécurité durable pour les routes maritimes dans une grande partie des moitiés septentrionale et occidentale de l'océan Indien.

Le chef d'état-major des forces armées a également évoqué la situation géographique de l’Iran, les politiques de développement maritime et la protection des intérêts nationaux dans les eaux internationales, soulignant que les forces armées ont la responsabilité de garantir la sécurité.

Il a également évoqué la coopération de la marine iranienne avec les pays voisins, soulignant les relations amicales et déclarant : Tout comme les étrangers sont présents dans les eaux territoriales de l'Iran, nous, selon les lois internationales, serons également présents dans les eaux lointaines pour assurer la sécurité de l'Iran et garantir la sécurité totale des routes maritimes iraniennes.